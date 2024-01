Verso la sfida Biden-Trump | la corsa dei candidati più odiati dai loro partiti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dopo la valanga di voti conquistata da Donaldin Iowa – Stato storicamente decisivo nelle elezioni americane – le primarie repubblicane sembrano finite prima ancora di iniziare e così, come largamente atteso, si profila all’orizzonte lo scontro bis con Joeper conquistare la Casa Bianca. Qualcuno potrebbe vederci unascritta nel destino con una trama degna di un film di Hollywood e sicuramente non mancherà chi ricamerà a lungo su questo duello, ma per democratici e repubblicani è l’esito peggiore possibile. Già perché nessuno lo sta sottolineando a sufficienza ma i primi non erano affatto convinti da Joe, un po’ per via dei sondaggi che lo danno perdente contro il tycoon e un po’ per via di scelte politiche discutibili, tanto che per mesi hanno tentato un forsennato pressing per farlo desistere ...