Ventunesima giornata Serie B 2023 2024 | le designazioni arbitrali

Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alladel Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Lecco - Pisa in programma sabato 20 gennaio (ore 16.15) allo Stadio "Rigamonti - Ceppi". Arbitro . Matteo Gualtieri della ...Gli arbitri delle partite della 21/adi Serie A, in programma tra sabato e domenica 20 e 21 febbraio. Roma - Verona (20/01, ore 18): Sacchi; Udinese - Milan (20/01, ore 20.45): Maresca; Frosinone - Cagliari (21/01, ore 12.30): ...Sarà una ventunesima giornata di Serie A particolare. Mancheranno all'appello quattro gare, le gare che vedono coinvolte le quattro squadre impegnate in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, ossi ...Il Cagliari deve prima lavorare al mercato in uscita: tre i nomi candidati a lasciare il club rossoblù. Ecco chi Il Cagliari, di Claudio Ranieri, sfiderà il Frosinone nella ventunesima giornata del ca ...