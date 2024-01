Venezia | al via la prenotazione e il contributo di accesso | ecco come funzionano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)di2024. Le nostre città d’arte, enormi musei a cielo aperto, sono una delle mete preferite del turismo di massa e si sono oramai trasformate in una sorta di luna park, affollato e senza regole. Per cercare di normalizzare la situazione, dal 16 gennaio 2024sperimenta ild’: il pagamento del ticket e lasaranno obbligatori per entrare in città nei 29 giorni dell’anno a maggior afflusso turistico. Ovviamente, sono esclusi i residenti (e altre categorie,vedremo) ma per tutti gli altri, e per gli eventuali trasgressori, il rischio è quello di una multa.le date difunziona ladigitale, ...

Al fine di non arrecare disagio alla cittadinanza e di garantire continuità ai servizi offerti, la clientela potrà rivolgersi all'Ufficio postale di Chirignago, inTrieste 245, dove è stato ......piovasco su FriuliGiulia e Veneto. Dal pomeriggio peggiorerà anche in Lombardia, Toscana, Marche e verso sera anche su Sardegna e dal resto del Centro verso il Sud con venti da Nord...Nata in Italia, e precisamente a Venezia, la parola, usata per indicare l’area chiusa da muri e cancelli in cui gli ebrei erano costretti a rientrare la sera, non aveva inizialmente nessun nesso con l ...La donna dopo l’ennesima aggressione ha registrato l’audio della violenza subìta trovando il coraggio di denunciare il compagno 50enne che è finito in carcere ...