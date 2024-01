Venezia a pagamento | una tassa di 5 euro se la si vuole vedere in un giorno

Leggi su cityrumors

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) E’ realtà da oggi il portale per chi vorrà fare una visita in giornata senza pernottare, nei giorni considerati di grande flusso turistico. Servirà la prenotazione e ildi un ticket Contributo d’accesso aal via. Da oggi 16 gennaio 2024 sarà disponibile una piattaforma multicanale e multilingua raggiungibile all’indirizzo http://cda.ve.it accedendo alla quale si potrà ottenere il QR Code da esibire in caso di controlli. Tale titolo attesterà ildel contributo d’accesso di 5o la condizione per un’eventuale esclusione o esenzione. Da oggi si paga per entrare a– Cityrumors.it – L’obiettivo è quello di disincentivare il turismo giornaliero in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e unicità della città. La sperimentazione per il 2024 sarà per circa 30 ...