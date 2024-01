Vannacci anziché Vattani | il lapsus di Bonaccini diverte anche Meloni

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il presidente della Regione Emilia - Romagna ha confuso il nome del commissario italiano a Osaka con quello del generale. Il premier: "Sai che non si parlerà ...

Il presidente della Regione Emilia - Romagna ha confuso il nome del commissario italiano a Osaka con quello del generale. Il premier: "Sai che non si parlerà ..."Potrei anche non tenere l'intervento. Sappiamo già quale è la cosa di cui si parlerà questa mattinata...", ha esordito poco dopo Giorgia Meloni salita sul palco per il suo intervento