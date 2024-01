Valentino Rossi scende dalla sella e punta sul marketing Il Dottore imprenditore fonda la nuova VR 46 Agency

• A sorpresa la Roma ha esonerato Josè Mourinho e lo ha sostituito con Daniele De. ... Nel 2022 era all'8,1 per cento • Per Sani Baci Perugina non avranno i messaggini d'amore.Dj Vic è andato al Ranch dia Tavullia per raccontare la nona edizione della "100 chilometri", la gara in cui alcuni dei migliori motociclisti del passato e del presente gareggiano in coppia per un totale di 50 ...Ieri è andata in scena l’Americana, vinta da Luca Marini, che si è imposto nella manche a eliminazione, beffando Diogo Moreira e Valentino Rossi.A causa della partenza di Marquez e di altri progetti della casa giapponese, l'azienda petrolifera mostrerà meno i suoi loghi sulle moto di Mir e Marini ...