Valditara | “Nel prossimo contratto scuola aumenti ancora più significativi per docenti e Ata” Sull’organico | “Rimarrà invariato malgrado calo demografico”

Sulla questione Compiti a casa da sempre si scatena un dibattito, specie per quelli da assegnare nel fine settimana. Dibattito sui Compiti che in ... (orizzontescuola)

In una nota, ANCoDiS ha sollevato questioni cruciali riguardanti il futuro della struttura scolastica in Italia, indirizzando un appello pubblico al ... (orizzontescuola)

Per il ministro Giuseppe, a dispetto delle apparenze, "i numeri per ora sono ... Il Les è il liceo economico sociale, un'opzione del liceo delle scienze umane attivata2010, che dovrebbe ...frattempo predisporremo le azioni di supporto alle scuole che partiranno con la sperimentazione", afferma il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe. "La nuova formazione ...Sulla questione compiti a casa da sempre si scatena un dibattito, specie per quelli da assegnare nel fine settimana. Dibattito sui compiti che in prossimità delle vacanze estive o di Natale, raggiunge ...Questo Governo ha dato già molti soldi in più al personale docente e Ata rispetto a quanto fatto dai governi passati. A rimarcarlo, alla vigilia del rinnovo contrattuale definitivo 2019/21, è stato il ...