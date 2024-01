Vaccini anti Covid | altri open day nel Lazio | date e come prenotarsi

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ilcontinua a fare paura, tanto da proporre con cadenza regolare una serie diday per sollecitare chi non lo abbia ancora fatto a sottoporsi a vaccino. Particolare sensibilità alla questione è dimostrata dalla Regioneche promuove sul territorio regionale una due giorni diday che si terranno il 20 e 21 gennaio prossimi. La Regionepromuoveday L’aumento di contagi induce l’ente regionale a promuovere questa serie di iniziative che nel prossimo fine settimana si terranno in varie strutture sanitarie che aderiscono. Nel caso di specie c’è, però, una novità, chiunque sia interessato può accedere liberamente, senza alcuna prenotazione, anche se è rivolta solo a coloro che abbiano un’età superiore ai 18 anni. Quali sono le strutture ...

Come sono stati garantiti i vaccini in Europa La Commissione europea ha svolto il suo ruolo nel garantire i vaccini contro il Covid - 19 dopo lo scoppio della pandemia in Europa nel 2020. Il 17 ... La Regione Lazio propone un altro fine settimana di open day per sottoporsi al vaccino anti-Covid 19. Somministrazioni a tutti gli over 18 nelle due giornate di sabato 20 e domenica 21 gennaio. L'iniziativa anche all'ospedale Santa Maria Goretti