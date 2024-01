Usura a Ostia | tassi di interesse all’800% | arrestato strozzino ‘vicino’ al clan

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 gennaio 2024). Polizia di Stato e Guardia di Finanza, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura di Roma, hanno eseguito una misura cautelare personale e reale a carico di un uomo gravemente indiziato dei reati die abusiva attività finanziaria. Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Roma e i finanzieri del Comando Provinciale capitolino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo, indagato per reati die di esercizio abusivo di attività finanziaria. Il provvedimento giudiziario costituisce l’epilogo di un’attività investigativa sviluppatasi quale proseguo di un’altra indagine che, nel 2021, aveva portato all’arresto ed alla successiva condanna di un ...