UsAcli di Benevento | nominato il commissario | è Antonio Meola

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Presidenza Nazionale dell’, all’unanimità, nella seduta dei giorni 11 e 12 gennaio tenutasi a Roma, prendendo atto che il Consiglio Provinciale diera decaduto, di seguito anche il presidente e la presidenza, ha, vice presidente nazionale vicario,del comitato provincialedi. “Il nuovo corso dell’sannita – afferma– deve caratterizzarsi su finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore non solo dei propri tesserati, associati o delle loro famiglie, ma soprattutto verso terzi che siano singoli o comunità, in coerenza con il radicamento evangelico e l’impegno educativo e sociale delle Acli. Deve ...