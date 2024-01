Usa | il Maine rinvia la decisione sull’esclusione di Trump dalle primarie | «Aspettiamo la Corte Suprema»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Donaldtira un sospiro di sollievo, almeno per il momento. Un giudice delhato larelativa all’esclusione dell’ex presidentedel partito fino a quando lanon si pronuncerà su un caso simile in Colorado. Ilaveva deciso di “squalificare” l’imprenditorerepubblicane del 2024 per il suo ruolo nell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. La segretaria di Stato, Shenna Bellows, aveva invocato la Section 3 del 14esimo emendamento che estromettecariche pubbliche i funzionari coinvolti in «insurrezioni o rivolte» contro la Costituzione americana dopo aver prestato giuramento. A inizio gennaio, ...

Ilaveva deciso di ' squalificare ' l'imprenditore dalle primarie repubblicane del 2024 per il suo ruolo nell' assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. La segretaria di Stato, Shenna Bellows,......campagna elettorale è il ricorso contro l'esclusione dalle schede elettorali per le primarie in Colorado ea causa del ruolo svolto nella tentata rivolta di tre anni fa. La Corte Supremaha ...