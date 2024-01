Usa 2024 | la spesa a supporto dei candidati supera già i 300 milioni di dollari | Nikki Haley incassa più di Donald Trump

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) A quasi dieci mesi dal ritorno alle urne, le elezioni presidenziali americane sono già sulla buona strada per diventare le più costose della storia. A rivelarlo è OpenSecrets, che ha analizzato i rapporti finanziari delle campagne elettorali condotte finora dai principali. Il cosiddetto «outside spending», ossia le spese sostenute non direttamente daima dai gruppi indipendenti che li appoggiano, ammontano a quasi 318di. Si tratta di un dato sei volte più elevato di quanto era stato speso a questo punto della campagna elettorale nel 2020. I rapporti finanziari analizzati da OpenSecrets coprono i finanziamenti ricevuti dai diversidal 1° gennaio 2023 al 14 gennaio. Se il trend dovesse essere confermato anche nei prossimi mesi, quelle ...

(Adnkronos) – Inizia oggi, 15 gennaio, con i caucus in Iowa la corsa per la nomination repubblicana, ma intanto i sondaggi danno per vincenti ... ()

Donald Trump ha vinto a valanga la prima tappa delle primarie repubblicane in Iowa . In meno di mezz’ora dall’apertura dei caucus , ha ottenuto poco ... (thesocialpost)

