Uomo dichiarato morto resuscita in ambulanza | come è successo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Social. Unto durante il trasporto in. Scopriamo insieme cosa èe tutti i dettagli.Leggi anche: Cabinovia si schianta in montagna: quanti sono i feriti Leggi anche: “Amici”, Giulia stabile ha un flirt con il famoso ballerino: lui è fidanzatoinÈ incredibile la storia dell’che èto durante il suo trasporto in. Il signore era statodai medici, quando è tornato improvvisamente in vita. I familiari avevano già organizzato il suo funerale.L’incredibile storia ...