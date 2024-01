Uomo dichiarato morto dai medici “resuscita” in ambulanza

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) No, non è un film, ma un fatto realmente accaduto. Undaiè tornato in vita all’improvviso, quando l’sulla quale era trasportato ha colpito una buca. Il nipote dell’anziano di 80 anni, che lo stava accompagnando alla veglia funebre, si è accorto che suo nonno aveva mosso la mano dopo che l’aveva sobbalzato per una buca, così ha chiesto all’autista di dirigersi subito all’ospedale più vicino. È successo in India, ad Haryana, lo scorso giovedì. La famiglia di Darshan Singh Brar (questo il nome del protagonista della vicenda), aveva già organizzato il funerale. Il’avevano. Dopo il “miracolo”, l’si trova in terapia intensiva ...