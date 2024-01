Uomini e Donne | Puntata Di Oggi | Rissa Sfiorata Tra Alessandro E Armando!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)di: Roberta e Armando tornano in studio. Subito scoppia una polemica durissima tra Armando eche quasi degenera e che coinvolge anche Ida! Nellaquotidiana di, al centro ci sono stati i protagonisti del Trono Classico, ma anche Roberta che è tornata in studio. Soprattutto, si è scatenata una lite durissima trae Armando, tornato in studio.di: il ritorno di Roberta! Lasi apre con Brando al centro dell’attenzione. Beatriz si è tranquillizzata dopo lo scontro con Tina, e Maria De Filippi è pronta a mostrare l’esterna tra Brando e Raffaella. ...