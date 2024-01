Uomini e Donne | Mario Cusitore si tatua il nome di Ida Platano ma arriva una segnalazione che farà storcere il naso alla tronista

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il trono di Idaè iniziato ormai da qualche mese e tra i corteggiatori che più si sono fatti notare c’è sicuramente il campano, che nelle ultime puntate è stato al centro di diverse polemiche per via di alcune segnalazioni sul suo conto. Il corteggiatore, infatti, quando già si trovava nel programma ha avuto degli scambi di messaggi e telefonate con una donna diMariangela giunta in trasmissione proprio per raccontare come sono andate le cose fra loro. La rivelazione ha colto di sorpresa Ida, la quale in un primo momento aveva pensato di eliminare il corteggiatore, salvo poi cambiare idea. A quel punto però è statoa nutrire dei dubbi sulla sua permanenza nel programma e ha pensato di andarsene, ma poi l’insistenza ...