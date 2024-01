Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 17 01 24

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano“, cantava Venditti. E quando si tratta di, e dell’amore per la lucetta rossa, non serve nemmeno farli quei “giri immensi“. C’è chi qualche ora prima stava dormendo col fidanzato e qualche ora dopo senza aver manco annunciato la rottura corre a poggiare leppe sul trono, c’è chi giurava di non avere più voglia di trovare il fidanzato perché “sta bene così” e manco il tempo di digerire il panettone che è già tornato nel parterre, e c’è chi nonostante abbia così tante “cose sue” da vedersi fuori da lì ogni tanto ha proprio la necessità fisiologica di fare capolino comunque. Sia mai di perdere un’inquadratura. E mentre io dalle anticipazioni mi aspettavo unapischellicentrica, Queen Mary c’ha preso gusto con ‘sti collage di ...