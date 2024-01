Unionistas vs Barcellona – probabili formazioni

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Per ritrovare un briciolo di orgoglio dopo l’imbarazzo della Supercopa de Espana, ilscende di categoria per affrontare l’, squadra di terza fascia, negli ottavi di finale della Copa del Rey. La squadra di Xavi ha perso 4-1 contro il Real Madrid nella recente finale di Supercopa e i padroni di casa – la squadra più bassa in classifica rimasta nella competizione – cercheranno di prolungare le difficoltà dei Blaugrana al Renia Sofia. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19:30 di giovedi 18 gennaio Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreMeno di 5.000 spettatori affolleranno l’umile campo dell’per una delle partite più importanti ...

Cresce l'attesa in Spagna per l'ottavo di finale di Copa del Rey trade Salamanca e. La squadra di Xavi, reduce dal tracollo in Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid, oltre che dal sofferto 3 - 2 contro il Barbastro nel turno precedente, non ...Il palinsesto proseguirà giovedì 18 gennaio conalle 19.30 e il derby di Madrid tra Real e Atletico dalle 21.30.Il visto per i quarti della Coppa del Rey scalpita, pronto a regalare nuovi intensi verdetti. Ad affrontarsi Unionistas de Salamanca-Barcellona, giovedì ...Cronache di Spogliatoio porta la Coppa del Re in diretta su YouTube , «Dopo due competizioni brevi come il Mondiale per Club FIFA e la Supercoppa di Spagna, volevamo investire su un torneo più lungo c ...