Un posto al sole | trama 17 gennaio 2024 | Eugenio geloso di Lucia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)Nicotera potrebbe essere vicino ad un'importante svolta sentimentale nel corso della puntata di Unaldi mercoledì 17. Il magistrato, di recente, ha scoperto che la moglie Viola si è innamorata di Damiano Renda, il suo ex agente di scorta, e ha reagito molto male, sentendosi tradito sia dalla Bruni che dal poliziotto. A quel punto, tra i due ex coniugi sono iniziate delle forti tensioni che si sono riversate sul piccolo Antonio, il quale ha appreso con sgomento da Manuel, il figlio di Rosa, che Viola e Damiano hanno intrapreso una relazione d'amore. A quel punto, il bambino ha cominciato a manifestare un atteggiamento ribelle nei confronti della madre, la quale apparirà sempre più in crisi. Intanto,, durante un momento di pausa a lavoro, ...