Ultime Notizie Roma del 17-01-2024 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)dailynews radiogiornale la serata la redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione andiamo all’estero il piccolo Chivas il giorno stagione italiano di massa Gazza compie giovedì un anno per questo è il forum delle famiglie dei video organizzato nella piazza degli ostaggi a Tel Aviv una serie di iniziative pubbliche per ricordare il destino di un bebè in prigionia nella striscia da oltre 3 mesi avere un quarto del martedì sera nel kibbutz di rose a ridosso della striscia da dove fu rapito è stato festeggiato in forma privata da amici e parenti il triste compleanno per ricordare il piccolo in cui capelli rossi sono diventati il simbolo raffigurato comunque in Israele dai murales per strada le cartoline poster Clear è stato rapito con suo fratello di 4 anni Ariela madre si rideva mentre il padre babybus è stato catturato ma ...