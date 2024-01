Ultime Notizie Roma del 17-01-2024 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)dailynews radiogiornale di nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano nuovamente gli esteri l’apertura di giornale sui bambini sono stati uccisi e altri 3 feriti da un attacco aereo iraniano contro il Pakistan doni amici l’hanno colpito l’obiettivo delle forze rivoluzionarie dell’Iran la Cina ha invitato i paesi della modellazione oggi di Papa Francesco evitare ogni passo che aumenti la pensione io mi rende i confini del conflitto sono sempre più labili Menotti 81 palestinesi sono stati uccisi nei Raid israeliani sulla striscia di Gaza molte Società di Navigazione stanno sospendendo le rotte attraverso il Mar Rosso per gli attacchi dei ribelli siamo molto preoccupati per i continui attacchi dice il portavoce ONU e Nazioni Unite hanno chiesto I ribelli di applicare immediatamente la risoluzione con cui si chiede di ...