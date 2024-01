Ultime Notizie Roma del 17-01-2024 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Ester in natura loro Europea sta discutendo di una sua missione nel Mar Rosso l’opzione più probabile riferiscono fonti diplomatiche quella di appoggiarsi sulla missione Europea per la libertà di circolazione e guidata dalla Francia estendendo le operazioni oggi Centrale nel Golfo e sullo Stretto di hormuz il piano potrebbe essere finalizzata dentro il 19 febbraio Ieri c’è stato un colloquio dal ministro della difesa Guido Crosetto il suo omologo francese Mirano al centro della mostarda erbil in Iraq e false ISIS in Siria Stati Uniti Francia Germania condannano l’iran e l’iraq ha richiamato il proprio Ambasciatore a Tirana Ma perché ha distrutto 23 obiettivi degli attacchi aerei contro militanti curdi nel nord dell’Iraq in Siria conflitto in Ucraina ...