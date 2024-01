(Di mercoledì 17 gennaio 2024): segui con noiledel, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Ilriparte ufficialmente. Arriva gennaio e si apre la finestra invernale, in cui le operazioni di mercato entreranno nel vivo per tutto il prossimo mese: eccole principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. 16 gennaio Juve, Giuntoli chiude il mercato: «Fiducia ai ragazzi». Napoli, Osimhen: «Premier? Ora ho altri piani, ma…».Milan: Alessandro Buonin 5 curiosità Napoli, visite mediche per Traoré. Lecce, UFFICIALE ...

Il 2023 è stata una delle annate più significative della tv americana con tantissime serie che hanno chiuso il loro ciclo constagioni di altissimo livello e che, immediatamente, sono entrate ...In vista di queste, le conversazioni di ChatGPT su temi politico - elettorali inizieranno a contenere link e riferimenti a siti web ufficiali, come CanIVote.org , per la verifica e il fact - ...(Reuters) - Il direttore finanziario di Deutsche Bank AG James von Moltke ritiene che il consolidamento sarebbe salutare per il settore bancario, ma afferma che le condizioni attuali non sono favorevo ...(ANSA) - ROMA, 16 GEN - L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che 25 persone sono state uccise e altre decine ferite in bombardamenti israeliani effettuati ieri sera in diverse zone della Stris ...