Ufficializzati un acquisto e una cessione in casa azzurra

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Mentre la squadra è impegnata in Arabia per la Supercoppa, la società lavora senza sosta sul mercato sia in entrata che in uscita con l’Ufficalizzazione di Traorè in entrata e Zanoli in uscita Ufficializzato l’di Traoré Adesso è ufficiale Hamed Junior Traoré classe 2000 è un nuovo giocatore del club azzurro. Il contratto dell’ex L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.