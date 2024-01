UFFICIALE – Traoré è un nuovo giocatore del Napoli

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’ex Sassuolo Traorè è undel. Depositato il contratto delattaccante partenopeoha firmato il suo contratto con il: operazione che ha raggiunto l’ufficialità nelle ultime ore. L’exdel Sassuolo arriva in terra partenopea in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Fonte? Il sito della Lega che sottolinea che ilè stato effettivamente comprato dalstesso.

La Lega Serie A ha ufficializzato il passaggio di Hamed Junior Traorè dal Bournemouth al Napoli: il contratto è stato depositato in Lega. Resettare e riposizionare sui binari giusti, anche, attraverso l'acquisto di 5/6 calciatori( per ora è solo Mazzocchi ma per altri due Traorè e Ngonge dovrebbero essere questione di ore). Non tralasciando una nota di orgoglio avendo dimostrato che a Napoli si può vincere e sottolineando che ...