UFFICIALE | Catania | ecco Sturaro La nota

L'attaccante milanese, approdato a Catania nel 2020, ha segnato un gol nel campionato in corso, contro il Brindisi. Il suo futuro potrebbe essere ... (itasportpress)

È con una nota UFFICIALE che il Catania , militante nel Girone C di Serie C, "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal... (calciomercato)

Nuovo colpo per il Catania . I siciliani hanno acquistato a titolo definitivo dalla Virtus Entella, Ivan Kontek. Nato a Zagabria il 29 gennaio... (calciomercato)

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Francesco Deli che arriva in rossoblu a titolo definitivo... (calciomercato)

La squadra turca del Fatih Karagumruk saluta il centrocampista ex Genoa e Juve Stefano Sturaro , che è da oggi ufficialmente svincolato.... (calciomercato)

Era rientrato al Pisa dal, dove già si trovava a titolo temporaneo. FONTE LEGA B Commenti ...//www.michelebufalino.com Giornalista pubblicista pisano, nel 2009 ha scritto il librodel ...In occasione dei Festeggiamenti agatini, promossi dal Comitatonato in seno al Comune della Città di, il Coro Lirico Siciliano, diretto artisticamente e musicalmente da Francesco Costa, sarà protagonista di due eventi dalla ricca forza evocativa ...Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Branduani, proveniente dall’Fc ...Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Sturaro, nato a Sanremo (Imperia) il 9 marzo 1993. Il centrocampista, ...