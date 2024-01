UeD | Ernesto contro Ida Platano | «Vero motivo per cui ho lasciato»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e Donne,Russo ha deciso di eliminarsi dal Trono di Ida. Il corteggiatore ha avuto alcuni disguidi con la tronista, specie in relazione all'interessamento che la donna ha dimostrato nei riguardi di Mario Cusitore, suo rivale.ha manifestato in maniera piuttosto netta la sua insoddisfazione nei riguardi del comportamento di Ida. Ad ogni modo, ad un certo punto ha preso addirittura la decisione di andar via, lasciando un po' tutti spiazzati. A distanza di qualche giorno da questa scelta, però, l'uomo è voluto ritornare sulla questione svelando quale sia ilper il quale ha deciso di prendere questa decisione. A quanto pare, è accaduta una cosa molto seria tra lui e Ida.Russo svela il ...