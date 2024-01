Ue | Renzi | ' sì a Draghi alla guida del Consiglio | è anche nell' interesse della Meloni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Sono stato felice di aver portatodell'Italia, andando contro Conte,se come risultato ho perso consensi e popolarità. Oggi, sarei felice sefosse a capo delUe". Lo dice Matteoin una intervista a 'Politico'. Il leader di Iv parladelle posizioni di Giorgia: "È assolutamente nel suoavere. Primasua elezione, veniva presentata come una pericolosa neofascista, così c'erano aspettativa molto basse (in Europa) per i primi mesi. Ma sta facendo fatica a ottenere risultati", dice. Il leader di Iv, tra l'altro, spiega che in alternativa a ...