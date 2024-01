Ue | Picierno | ' Consiglio ostaggio di Orban che fa interessi Mosca e non di Bruxelles'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Ancora una volta, nonostante i significativi passi in avanti sull'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea, dobbiamo registrare che purtroppo ildel governo illiberale unghrese". Lo ha detto Pina, vicepresidente del Parlamento Europeo, intervenendo in plenaria a Strasburgo. ", sistematicamente, utilizza l'arma del ricatto sulla pelle del popolo ucraino, tradendo i valori della nostra Unione. Per troppo tempo abbiamo permesso adi battere il pugno sulle libertà e sui diritti e di utilizzare le istituzioni europee come megafono della sua propaganda e come bancomat cui attingere. Abbiamo permesso adi condizionare e dividere l'Unione Europea a causa delle sue posizioni più vicine agli...