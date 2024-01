Ue | Gentiloni “Sul Patto di Stabilità serve accordo in tempi rapidi”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Nel negoziato che comincia tra Parlamento e Consiglio la Commissione farà ogni sforzo per raggiungere un'intesa.unin poche settimane se vogliamo dare un quadro di regole per i bilanci dei nostri Paesi che garantisca in un momento molto difficile, investimenti e crescita sostenibile”. Lo dice il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo, in merito alla riforma deldi. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS).

BRUXELLES – “Certamente c’è rammarico per la decisione” sul Mes “ma, come si dice, il Parlamento è sovrano. Penso che però il rammarico debba ... (lopinionista)

