Ue | Danti | ' Orban va isolato | lo faccia anche Ecr di Meloni'

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo un problema in Europa: si chiama Orbán, il vero cavallo di Troia di Putin. La possibilità che, nel prossimo semestre, possa sommare alla carica di Presidente di turno quella di Presidente del Consiglio europeo lascia atterriti. La soluzione è una sola: isolarlo. E a farlo dovrebbero esserequelli che oggi stanno trattando la sua entrata nel gruppo Ecr, a partire da Giorgia. Per il bene dell'Ucraina, dell'Europa e di tutto il continente". Così Nicola, europarlamentare Iv, su twitter.

Lo scrive su X l'eurodeputato di Italia Viva, Nicola... "fatta uscire dal salotto buono e messa nella stanza dei bambini insieme amentre gli adulti ... Nicola, eurodeputato di Iv - Renew Eu, ci ha messo anche Tajani. "due ministri sconfessati, ...Gli aiuti all'Ucraina non dovrebbero danneggiare il bilancio dell'Unione europea. Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban in ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...