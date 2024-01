Ue | 50 minuti di colloquio Meloni-Von der Leyen a Forlì**

Il colloquio, che dura pochi, è utile però a inquadrare le manovre in corso al Nazareno. ... Franceschini e Gentiloni) stanno preparando il golpe contro la segretaria Per il commissarioagli ...Nell'ultimo anno - riferisce una nota - oltre 38.000 persone nell'hanno ricevuto atezolizumab ... Finora atezolizumab è stato somministrato mediante infusione EV, che richiede circa 30 - 60. ...Ma solo dopo alcuni passaggi che allungano ulteriormente i tempi, rallentando quindi un iter che l’Ue, più volte, ha raccomandato di accelerare, per attuare la direttiva Bolkestein, impegno disatteso ..."Il nostro obiettivo è trasformare l'Italia in una nazione che possa diventare modello nell'utilizzo dei fondi europei" ha rivendicato la premier ...