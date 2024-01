Ucraina | un Paese senza futuro

Le cronache sulla guerra Ucraina si sono forse affievolite, ma in Ucraina la guerra c’è ancora . E a subirla sono come sempre i civili che, oltre ... (iodonna)

Roma, 29 dic. (askanews) – La Russia ha lancia to un’ampia ondata di attacchi nella notte contro diverse città in tutta l’ Ucraina . Droni e missili ... (ildenaro)

Diverse esplosioni sono state udite in mattinata a Kiev. Lo rende noto il sindaco della capitale Ucraina , Vitali Klitschko. Mentre nella notte ... (open.online)

... in particolare quei soggetti internazionali che investono nel nostro. Hanno espresso ... diversi i temi trattati (la crisi climatica, le guerre ine Medioriente, le questioni LGBTQI+) e ...Un atto illegittimo, secondo l'. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Tass i ... stanno raccogliendo le firme degli elettori in tutto il. Putin verso il quinto mandato Non ...STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “I cuori di milioni di ucraini si sono riempiti di speranza e di gioia quando abbiamo annunciato l’apertura dei negoziati di adesione. Il popolo ucraino ha combattut ...Dopo la decisione del Consiglio europeo di avviare il processo negoziale con l'Ucraina, si discute sull'aspetto finanziario. Questo ...