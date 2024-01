Ucraina | Biden in pressing sul Congresso | oggi vertice per armi a Kiev

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – Joeinsui leader delper ottenere il semaforo verde agli aiuti militari da 61 miliardi di dollari destinati all’. Il presidente degli Stati Uniti ha fissato un incontro per, mercoledì 17 gennaio, in una giornata destinata a diventare cruciale per il sostegno americano all’, in guerra con la Russia da quasi 2 anni. Gli aiuti sono bloccati da dicembre per l’opposizione di un gruppo di repubblicani al Senato che in cambio del voto favorevole chiedono il varo di politiche migratorie più stringenti al confine con il Messico. Il dialogo nell’ultimo mese non ha prodotto la fumata bianca e il sostegno americano al paese guidato dal presidente Volodymyr Zelensky è sempre più in discussione. Washington di fatto non ha mezzi e ...