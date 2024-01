Uccisero un 14enne | fermato un secondo uomo | era fuggito a Treviso per nascondersi a casa di una zia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Per l'omicidio del giovanissimo Alexandru Ivan, 14 anni, la polizia hauna seconda persona. L'omicidio era avvenuto nel parcheggio della metro Pantano, periferia est di Roma. L', che aveva ...

Per l'omicidio del giovanissimo Alexandru Ivan, 14 anni, la polizia ha fermato una seconda persona. L'omicidio era avvenuto nel parcheggio della metro Pantano, periferia est di Roma. L'uomo, che aveva ...Per l'omicidio del giovanissimo Alexandru Ivan, 14 anni, la polizia ha fermato una seconda persona. L'omicidio era avvenuto nel parcheggio della metro Pantano, periferia est di Roma. L'uomo, che aveva ...La malattia X potrebbe provocare 20 volte più morti del Covid Secondo gli esperti l’ipotetica nuova pandemia scatenata dalla malattia X potrebbe avere un impatto simile all’influenza spagnola del 1918 ...C'è un secondo fermato per l'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso nel parcheggio della metro di Pantano, a ridosso della periferia est di Roma.L'uomo, che aveva fatto perdere le tracce dopo il ...