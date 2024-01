Uber | Roma e Milano lo usano di più ma le mance più generose le lasciano a Firenze

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – A usare di piùsono, ma lepiùlei passeggeri di(3,40 euro contro i 3,10 die i 3,01 di). Sono alcune delle curiosità emerse dal Report2023, in cui il servizio di mobilità si conferma essere sempre più integrato

La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Matteo Di Pietro, lo youtuber ventenne che il 14 giugno scorso, girando un video a bordo di ... (ilfattoquotidiano)

Oltre 323 km il percorso più lungo A usare di piùsonoe Milano, ma le mance più generose le lasciano i passeggeri di Firenze (3,40 euro contro i 3,10 die i 3,01 di Milano). Sono alcune delle curiosità emerse dal Report2023, in ...Le città italiane con maggior numero di corseMilano Firenze Bologna Catania Palermo Torino Per quanto concerne la maggiore crescita, anno su anno, nella richiesta di corse da parte di ...(Adnkronos) – A usare di più Uber sono Roma e Milano, ma le mance più generose le lasciano i passeggeri di Firenze (3,40 euro contro i 3,10 di Roma e i 3,01 di Milano). Sono alcune delle curiosità eme ...Un 2023 da incorniciare per Uber a Firenze con un aumento delle corse del 243% rispetto all’anno precedente, un incremento secondo solo a quello di Palermo (+248%) e che fa del capoluogo toscano la te ...