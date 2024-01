Tutto quello che c' è da sapere sulla Moto Guzzi Stelvio | che sta per uscire

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Laè lache molti stavano aspettando, visto che due anni fa la casa dell'Aquila ha presentato la V100 Mandello, unaprogettata partendo dal proverbiale foglio bianco in ogni suo aspetto. Da unre e da una piattaforma inedita doveva per forza nascere più di unae tutti hanno pensato a una crossover, cioè il tipo dipiù richiesto dal mercato. Com'è fatta la, quanto costa e come averla Così, dopo il debutto a Eicma, laè pronta per arrivare sul mercato. Fino al 15 febbraio si può ordinare sul sito ufficiale del brand di Mandello del Lario, ottenendo anche alcuni vantaggi. I ...

Molto più preciso rispetto adei lander lunari del passato. L'obiettivo è arrivare nei pressi del cratere Shioli. Seandrà per il meglio, il Giappone sarà la quinta nazione a toccare (...In questo senso, oltre ache Zlatan potrà fare per il club e Pioli, chissà che non torni in soccorso di un giocatore che lui stesso qualche mese fa aveva definito "un genio". Come Con ...Alinghi ha deciso di tentare un nuovo assalto alla America's Cup. Il sodalizio svizzero alzò al cielo la Vecchia Brocca nel 2003 e nel 2007, poi non riuscì a difendere il titolo nel 2010. Ernesto Bert ...Cambia la dislocazione dei tasti, ora quello di registrazione non è più simmetrico rispetto ... Il problema non è scomparso del tutto, ma in questa seconda versione ci è capitato meno spesso di ...