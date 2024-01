Tutte le priorità degli europei in vista del voto Lo studio di Ecfr

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’immigrazione è la prima tra le preoccupazionielettori in Germania; il cambiamento climatico preoccupa Francia e Danimarca; la crisi economica è avvertita come problema principale dagli elettori in Italia e Portogallo, con la maggioranza del 34% in entrambi i Paesi che ritiene che questo tema sia quello che abbia inciso maggiormente, negli ultimi 10 anni, nella visione del proprio futuro (“sorprendentemente” laelettori non è l’immigrazione); e la guerra della Russia in Ucraina sta diventando sempre più circoscritta nella menteelettori, al punto che ora è una questione prioritaria solo tra quelli più vicini al confine orientale dell’Europa. È quanto emerge da unodello European Council on Foreign Relations, “A crisis of one’s own: The politics of trauma in Europe’s ...