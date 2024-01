Turismo | Singer Palace Hotel Roma | ' nel Dna dell' ospitalità attenzione al cliente'

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), 17 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "C'è un grande fermento a. È considerata unae prime mete per ilfuori porta degli italiani e la quarta a livello mondiale. Abbiamo pensato alcome a un boutiquededicato sia a chi viene asia a chi vive nella capitale. Nel dnaa nostraabbiamo una grandealle esigenze e ai desideri degli ospiti, per questo abbiamo implementato le 'guest experience', per conoscere a fondo i loro bisogni e rendere magico il soggiorno". Così Michela Mola, amministratrice del, ...

... della Cultura e delnon solo durante i giorni del Festival della Canzone italiana. Inoltre,... CASA SANREMO THE CLUB The Club è la vetrina importantissima per Dj, Dj producer e Dance. ......comune insieme alla Pro Loco Agatirno con il contributo dell'Assessorato Regionale Sporte ...ai " Fuori orario" e di seguito l'esibizione del gruppo americano " New Jersey Gospel". Sul ...Storia, design e ospitalità si fondono perfettamente nel Singer Palace Hotel Roma che si caratterizza per l'architettura Art Decò ...