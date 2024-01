Turismo | Destination Gala celebra futuri professionisti industria Mice con BeAcademy

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – Milano e Catania sono le sedi scelte per la terza edizione delche ha chiamato a raccolta i planner italiani nelle sedi partner del Duo Milan Porta Nuova – a Tribute Portfolio Hotel, a Milano, e Radicepura a Giarre (Catania), per la seratativa delle destinazioni partner di questa edizione. L’evento,

Per l'edizione 2023 protagonisti Turespaña ed Ente governativo delSloveno Milano e Catania sono le sedi scelte per la terza edizione delGala che ha chiamato a raccolta i planner italiani nelle sedi partner del Duo Milan Porta Nuova - a Tribute ...Rendere sempre più visibile e appetibile il brand Costa degli Etruschi non soltanto per il settore delbalneare, nel quale la zona è già una ...Milano e Catania sono le sedi scelte per la terza edizione del Destination Gala che ha chiamato a raccolta i planner italiani nelle sedi partner del Duo Milan Porta Nuova - a Tribute Portfolio Hotel, ...Federcomtur protagonista del decreto sul Made in Italy. L’articolo 31, infatti, è diretta emanazione del progetto Culturitalia (CooltourItaly) presentato proprio dall’associazione del segretario nazio ...