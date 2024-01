Tumore polmone | scoperta impressionante | ecco come fare per diagnosticarlo

Bergamo. Una sonda ecografica estremamente precisa, presente solo in centri di alta specialità in Italia, che permette di visualizzare su schermo ... (bergamonews)

La giovane attrice non ha mai toccato una sigaretta in vita sua, eppure. «Può succedere: il fumo non è la sola causa, il Tumore al polmone ha una ... (vanityfair)

Il Tumore al Polmone è una delle principali cause di morte per cancro, fortemente correlato al fumo e caratterizzato dalla crescita incontrollata ... (uominiedonnenews)

Ascierto sottolinea che le stesse condizioni si evincono anche per il "alnon a piccole cellule e suldel colon, per fare qualche esempio. È quindi indispensabile che lo stato ...Nell'ultimo anno - riferisce una nota - oltre 38.000 persone nell'Ue hanno ricevuto atezolizumab per il trattamento di diversi tipi didel, del fegato, della vescica e della mammella. ...In meglio. In questa nuova veste - approvata per tutte le indicazioni del farmaco, usato contro il tumore del fegato, della vescica, del polmone e della mammella - sarà possibile ridurre di circa l’80 ...Uno studio olandese dimostra il legame tra stati emotivi negativi e la scarsa efficacia delle cure contro i tumori: ecco cosa è stato scoperto e le contromisure da adottare ...