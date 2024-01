TS – Traoré al Napoli | ufficiale il prestito dal Bournemouth | tutti i dettagli

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) 2024-01-17 22:04:56 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS:– Rinforzo per Walter Mazzarri: Hamed Traorè è ufficialmente un giocatore del. Il club partenopeo ha annunciato l’arrivo dell’ivoriano dal Bornemouth con un il primo saluto sui social da parte del presidente De Laurentiis che ha scritto: “Benvenuto Hamed”. I campioni d’Italia, impegnati in Arabia per la Supercoppa Italiana, aggiungono un centrocampista alla rosa per provare a dare nuova linfa ad una squadra che in campionato ha faticato molto nel girone di andata. L’ex Sassuolo è pronto a mettersi a disposizione per tornare a brillare dopo la parentesi non troppo fortunata in Premier League dettata anche dai problemi di salute da poco superati. Supercoppa,-Fiorentina: curiosità e statisticheal ...