Trump stravince nell’Iowa | È ora di unire il nostro Paese

Donald Trump vince in Iowa e fa un passo importante nella conquista della nomination repubblicana. L’impresa del l’ex presidente è storica: questa ... (ilfattoquotidiano)

Elezioni Usa - Trump stravince in Iowa - oltre il 50% dei voti e distacco record di 30 punti su DeSantis secondo

Una vittoria netta, per tratti storica, quella di Donald Trump nella prima tappa delle primarie repubblicane in Iowa. Vittoria arrivata in meno di ... (ilgiornaleditalia)