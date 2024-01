Trovata impiccata sul balcone | testimoni smentiscono il fidanzato | “Lui e Roberta stavano litigando”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Si infittisce sempre di più il giallo sulla morte diBerdacchi, la ragazza di 25 anni originaria di Ruffano,priva di vita all’alba del 6 gennaio suldi casa, alla periferia di Casarano. L’ipotesi del suicidio è sempre quella più plausibile ma il racconto delfornito ai carabinieri è ora finito al vaglio degli investigatori che ne stanno verificando la credibilità. Il giovane a Pomeriggio Cinque aveva dichiarato: “Il mio più grande rimpianto è averla lasciata sola dopo quella lite. Se avessi saputo quali erano le sue intenzioni, non l’avrei mai lasciata da sola. A me sembrava che stesse bene. Mi sembrava tranquilla. La amavo, se avessi saputo non l’avrei mai lasciata sola in quel momento. La sciarpa utilizzata per togliersi la vita gliel’avevo regalata io, l’avevo comprata per lei ...