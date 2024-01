Trento | donna trovata morta nel letto | sangue sul materasso e sul pavimento

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Pubblicato il 17 Gennaio, 2024 Unadi 42 anni, Maria Antonietta Panico, è stataneldella sua casa a. A rinvenire il corpo senza vita è stato l’ex marito. La figlia dei due viveva con il padre che, preoccupato per il silenzio della ex coniuge, l’ha cercata. Laera riversa sul, macchiato di. Stando ai primi accertamenti del medico legale, la vittima era deceduta da almeno due giorni. I carabinieri sono al lavoro per capire se si sia trattato di una morte violenta. Gli inquirenti non escludono la pista del femminicidio e stanno interrogando diverse persone. Secondo quanto riporta il Corriere, “pare che l’ultimo compagno dellaavesse il divieto di avvicinamento e ...

Sospetto femminicidio Secondo quanto riporta il Corriere , infatti, 'pare che l'ultimo compagno dellaavesse il divieto di avvicinamento e che lei fosse stata ricoverata più volte per traumi cranici'. La polizia non è riuscita al momento a rintracciare l'uomo. Per il Trentino si tratterebbe, se ...Trovata morta unadi 42 anni a. A trovarla, secondo quando si apprende, l'ex marito. Laera riversa sul letto, macchiato di sangue. Si tratta di Maria Antonietta Panico , ex candidata nella lista ...TRENTO - Giallo a Trento, in via Vicenza, dove una donna è stata trovata morta a casa, nel proprio letto. La vittima è Maria Antonietta Panico di 42 anni. A trovarla priva di vita è stato, secondo ...Si chiama Maria Antonietta Panico la donna trovata morta a Trento dall'ex marito mercoledì 17 gennaio. La donna, 42 anni, era riversa a letto in una pozza di ...