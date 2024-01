Trento | donna trovata morta in casa | sul letto macchie di sangue | Ipotesi femminicidio | l' ultimo compagno aveva il divieto di avvicinamento

Sospetto femminicidio Secondo quanto riporta il Corriere , infatti, 'pare che l'ultimo compagno dellaavesse il divieto di avvicinamento e che lei fosse stata ricoverata più volte per traumi cranici'. La polizia non è riuscita al momento a rintracciare l'uomo. Per il Trentino si tratterebbe, se ...Trovata morta unadi 42 anni a. A trovarla, secondo quando si apprende, l'ex marito. Laera riversa sul letto, macchiato di sangue. Si tratta di Maria Antonietta Panico , ex candidata nella lista ...TRENTO - Giallo a Trento, in via Vicenza, dove una donna è stata trovata morta a casa, nel proprio letto. La vittima è Maria Antonietta Panico di 42 anni. A trovarla priva di vita è stato, secondo ...Si chiama Maria Antonietta Panico la donna trovata morta a Trento dall'ex marito mercoledì 17 gennaio. La donna, 42 anni, era riversa a letto in una pozza di ...