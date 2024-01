Trento | donna trovata morta in casa dall' ex marito

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Unadi 32 anni è statanel letto della sua. A trovarla, secondo quando si apprende, l'ex. Laera riversa sul letto, macchiato di sangue. Sul posto, oltre ai carabinieri, il medico legale e il pm di turno Patrizia Foiera. In corso accertamenti per capire se si è trattato di una morte violenta.

