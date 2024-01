Trento | donna morta nel suo letto | al vaglio i tabulati telefonici

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Unadi 42 anni questa mattina è stata trovatanel suo appartamento a, tra via Vicenza e via Padova, nelle vicinanze dell’ingresso per il parco di Gocciadoro del quartiere di Bolghera. A ritrovare questa mattina il corpo senza vita sarebbe stato l’ex marito della vittima, il quale avrebbe immediatamente avvertito i soccorsi. L'articolo proviene da Il Difforme.

Una donna di 42 anni è stata trovata morta nel letto della sua casa a Trento. Si tratta di Maria Antonietta Panico, ex stata candidata della lista del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, alle elezioni. Molto conosciuta a Trento anche per il suo passato in politica e per il lavoro svolto presso un patronato, la donna era mamma di una ragazza di 16 anni e aveva intrapreso una nuova relazione.