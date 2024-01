Trento | donna di 32 anni trovata morta in casa

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Sul posto carabinieri e medico legale per stabilire le cause del decesso Unadi 32è stataa letto nella sua. Sul posto i carabinieri, il pm e il medico legale che stanno svolgendo i rilievi per stabilire le cause della morte. Ancora da chiarire se si tratti