Trento | donna di 32 anni trovata morta in casa

15.00 Trovata morta in casa, sangue sul letto Unadi 42 anni è stata trovata morta in casa a. A trovarla, riversa sul letto macchiato di sangue, è stato l'ex marito, allarmato perché non rispondeva alle tefonate. Sul posto sono arrivati ...Sul posto carabinieri e medico legale per stabilire le cause del decesso Unadi 32 anni è stata trovata morta a letto nella sua casa a. Sul posto i carabinieri, il pm e il medico legale che stanno svolgendo i rilievi per stabilire le cause della morte. Ancora da ...Si chiama Maria Antonietta Panico la donna trovata morta a Trento dall'ex marito mercoledì 17 gennaio. La donna, 42 anni, era riversa a letto in una pozza di sangue. L'ipotesi principale è che si ...A Trento una donna di 32 anni è stata trovata morta nel letto di casa sua, trovata dall’ex marito. La 32enne, Maria Antonietta Panico, era riversa sul letto, macchiato di sangue. Sul posto, oltre ai ...